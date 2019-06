Truzzu (Fdi) proclamato sindaco Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 19 GIU - L'elezione di Paolo Truzzu a sindaco di Cagliari ora è ufficiale. Questa sera è stato proclamato dal presidente della commissione elettorale dopo tutte le operazioni di verifica dei verbali dei 174 seggi allestiti in occasione delle elezioni di domenica. Truzzu (Fdi) risulta eletto a maggioranza assoluta con 33.907 voti validi.

Adesso c'è attesa per il ricorso annunciato dalla candidata sconfitta del centrosinistra, Francesca Ghirra, che per 91 voti (e non 81 come pareva inizialmente) resta fuori dalla possibilità del secondo turno di ballottaggio. Domani stesso Ghirra potrebbe formalizzare il ricorso al Tar con richiesta di riconteggio.