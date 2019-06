La Pelosa, parcheggio si paga con l'App

(ANSA) - SASSARI, 19 GIU - Questa estate il parcheggio alla spiaggia della Pelosa di Stintino si paga anche con lo smartphone, attraverso l'applicazione EasyPark fornita dalla Saba Italia, la società cui il Comune ha affidato in concessione per quattro mesi la gestione degli stalli a pagamento, in cambio di un versamento di 392 mila euro.

I parcheggi saranno attivi da giugno sino alla fine di settembre. Gli orari della sosta a pagamento sono dalle 8 alle 20, nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto, e dalle ore 8 alle 18 per il mese di settembre. A disposizione ci sono 70 stalli destinati a sosta motocicli e ciclomotori, 320 posti per le autovetture e 18 per autocaravan. Gli utenti che pagheranno la sosta con l'app potranno pagare per i minuti effettivi trascorsi nelle strisce blu. Chi invece decider di utilizzare il parcometro dovrà pagare l'integrazione della sosta prima dello scadere del tempo per il quale si è già pagato.

Il prolungamento sosta non può essere saldato dopo: si rischia una sanzione amministrativa da parte degli ausiliari del traffico. Le tariffe della sosta variano a seconda del periodo e del mezzo. Dall'1 al 30 giugno e dall'1 al 30 settembre, nei giorni feriali le autovetture pagheranno 1,50 euro per ogni ora o frazione, mentre ciclomotori e motocicli 1 euro. Nei giorni festivi le auto 2 euro e le moto 1,50 euro. Dall'1 luglio al 31 agosto, nei giorni feriali la sosta per le autovetture sarà di 2 euro per ogni ora o frazione, mentre per ciclomotori e motocicli 1,50 euro. Nei giorni feriali le auto 2,50 euro e le moto 2 euro. Per i autocaravan la tariffa sarà maggiorata del 50% rispetto a quella fissata per le autovetture. (ANSA).