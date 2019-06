Comunali Cagliari: attesa per riconteggi

Ufficio centrale elettorale ancora al lavoro sulla verifica dei verbali dei 174 seggi allestiti a Cagliari per le comunali che si sono tenute domenica scorsa. Il collegio costituito per la proclamazione del sindaco e dei consiglieri si è riunito oggi alle 16 per ultimare le operazioni avviate ieri pomeriggio. Dopodiché gli atti saranno trasmessi all'ufficio elettorale del Comune. Il neo sindaco Paolo Truzzu potrebbe essere proclamato stasera o al più tardi domani mattina, subito dopo toccherà ai consiglieri.

Compiuti questi passaggi, chi vuole potrà inoltrare i ricorsi al Tar. Attesissimo quello per la richiesta di riconteggio dei voti annunciato dalla candidata sconfitta del centrosinistra Francesca Ghirra, che per una manciata di consensi (81) non potrà accedere al ballottaggio contro Truzzu.

Oggi intanto il neo primo cittadino è stato ricevuto in via ufficiale dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais (Lega). "Ci aspettano anni di intenso lavoro - ha detto Pais - ma sono convinto che riusciremo a raggiungere traguardi ambiziosi per il bene di Cagliari e dell'intera Sardegna", ha detto il massimo rappresentante dell'Assemblea sarda assicurando insieme a Truzzu "una collaborazione sempre più stretta tra le due istituzioni".