Asinara abbatte barriere architettoniche

(ANSA) - SASSARI, 19 GIU - L'Asinara abbatte le barriere architettoniche e sociali e apre le porte alle persone con disabilità. Domenica 23 l'isola-parco ospiterà la manifestazione "Natura senza barriere", per una giornata all'insegna dell'escursionismo e dell'accessibilità, promossa da Atena Trekking e organizzata in collaborazione con il Comune di Porto Torres, il Parco nazionale dell'Asinara, la compagnia Delcomar e diverse associazioni di volontariato tra cui la sezione Avis turritana, l'azienda Muceli Riparazioni che darà un supporto per il trasporto del materiale logistico e l'associazione AssoAsinara che metterà a disposizione le guide ambientali del Parco. "Abbiamo sposato questa bella iniziativa perché è un perfetto esempio di integrazione e di disponibilità nel rendere accessibile a tutti un'isola straordinaria. C'è stata una importante sinergia tra enti, aziende e associazioni, e questo ci ha permesso di dare vita a una manifestazione dai significati profondi", ha detto l'assessora alle Politiche sociali Rosella Nuvoli, durante la presentazione dell'evento che si è svolta nella sala cerimonie del Palazzo del Marchese.

Due i percorsi studiati dagli organizzatori: uno dedicato a chi ha maggiori difficoltà di deambulazione, verso Cala dell'Ossario, l'altro riservato a chi è in grado di muoversi meglio autonomamente, verso Trabuccato.

La manifestazione conferma l'impegno messo in campo dal Parco per rendere accessibile il paradiso naturale del Golfo dell'Asinara: "In questi anni abbiamo lavorato per eliminare tutte quelle barriere fisiche che l'uomo ha costruito all'Asinara creando il più lungo sentiero per non vedenti che c'è in Italia, sentieri tattili e marini, realizzando un ascensore nel Centro di recupero degli animali marini, installando un sollevatore nel Palazzo de La Reale e strumenti di risalita sul molo" ha spiegato il direttore del Parco, Pier Paolo Congiatu. (ANSA).