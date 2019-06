Dopo numero chiuso ticket a Cala Mariolu

Dopo il numero chiuso - massimo mille persone al giorno - a Cala Mariolu, perla turistica della costa nord orientale della Sardegna, arriva il ticket di 1 euro a testa per gli accessi via mare. Il sindaco di Baunei, Salvatore Corrias, per salvaguardare un luogo unico del suo territorio, ha ottenuto anche l'introduzione del biglietto per chi arriva in barca sulla baia. Pochi mesi fa era scattato un altro ticket, questa volta di 30 euro, a carico di ogni escursionista interessato a cimentarsi nel percorso di trekking Selvaggio Blu, itinerario mozzafiato che va da Pedra Longa fino a Cala Sisine.

Adesso è arrivato il via libera al "progetto di gestione del pontile di attracco sito nella Cala di Ispuligidenie" da parte della direzione dell'assessorato regionale Enti locali su richiesta del Comune ogliastrino. "Da oggi il ticket per chi arriva nella cala via mare è obbligatorio e non più volontario come succedeva prima - spiega all'ANSA il sindaco - L'assessorato regionale ha accolto la nostra richiesta di imposizione del contributo di 1 euro a carico dei fruitori di servizi.

In tutto questo - chiarisce - non c'è alcun fine di lucro, si tratta di un'operazione che ci consente di gestire gli accessi via mare con più ordine e di sostenere i costi di gestione: il pontile va smontato e rimontato e necessita di assistenza continua, così come il servizio di soccorso alla balneazione e di pulizia nella cala, considerata una perla del Golfo di Orosei. Le nostre coste sono pregiate, anche quest'anno ho ritirato a Roma il premio delle Cinque Vele di Legambiente. Un territorio come il nostro - sottolinea ancora Corrias - ha bisogno di cura e di servizi da offrire ai visitatori che cercano il meglio".