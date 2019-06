Musica: i Morcheeba il 24/7 a Sarroch

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - La musica di qualità, nazionale e internazionale, torna di casa questa estate a Sarroch, con un trittico di concerti organizzati da Vox Day con il patrocinio dell'amministrazione comunale: in arrivo il blues del duo sardo Don Leone (il 5 luglio), i Morcheeba il 24 luglio e gli I Hate My Village, rivelazione dell'anno della scena indipendente italiana (6 agosto).

Tre diversi appuntamenti riuniti sotto l'insegna di Sarroch Music Expo, titolo che rimanda esplicitamente, e si propone come anteprima, al Karel Music Expo, il "festival delle culture resistenti", al traguardo della sua 13/a edizione il prossimo autunno. Dopo le riuscite stagioni di concerti che hanno visto brillare a Sarroch stelle del firmamento internazionale come Deep Purple, Simple Minds, Motorhead, Tuxedomoon, Jefferson Starship, Jethro Tull e Placebo, oltre agli italiani Subsonica, Negrita, Roy Paci e Africa Unite, la cooperativa Vox Day riprende dunque il filo del discorso nel paese del Cagliaritano con questa rassegna in tre atti.

Il concerto più atteso è naturalmente quello dei Morcheeba, il 24 luglio allo Stadio Comunale, con la carismatica cantante Skye Edwards e il chitarrista psichedelico Ross Godfrey, tornati alla ribalta con il nono album in studio, "Blaze Away", pubblicato un anno fa (e a distanza di cinque dal precedente "Head Up High"). Tra i pionieri del trip-hop, la band inglese si è formata nel 1995, e conta oltre dieci milioni di dischi venduti, oltre a una costante attività di tour in tutto il mondo. La voce vellutata di Skye, unita al sound psichedelico della chitarra di Ross creano, da sempre, una cifra unica e inconfondibile. (ANSA).