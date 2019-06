Auto si ribalta, ferite mamma e figlie

Spettacolare incidente stradale questa mattina nel quartiere Pirri a Cagliari. Un'auto con a bordo una 35enne e le due figlie di 2 e 4 anni, ha urtato un'altra vettura, ribaltandosi. Fortunatamente mamma e bambine non hanno riportato gravi ferite. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Vesalio. La Fiat Panda condotta dalla donna arrivava da via del Canneto ed era diretta in via Flavio Gioia.

Appena attraversato l'incrocio di via Vesalio si è scontrata con una Renault Clio con alla guida un 60enne di Monserrato, ribaltandosi. Mamma e figlie sono state subito soccorse. Sul posto gli agenti della Polizia municipale e le ambulanze del 118. Le tre ferite sono state trasportate con codice giallo all'ospedale Brotzu: le loro condizioni non sono gravi. I vigili stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.