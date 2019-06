Invasione cavallette: siamo sul lastrico

Un'invasione biblica di cavallette come non si vedeva dal dopoguerra sta devastando le campagne del nuorese. L'epicentro si trova nei territori comunali di Ottana, Bolotana, Orani e Orotelli, ma la riproduzione dell'insetto, che si sta propagando alla velocità della luce divorando tutte le colture che incontra lungo il suo cammino, durerà almeno fino ad agosto. In ginocchio le aziende agricole e zootecniche del territorio: dai primi di maggio, quando è iniziata l'offensiva, circa 2mila ettari di terreno sono diventati un tappeto di cavallette. Per ora le imprese colpite sono una ventina, ma sono destinate ad aumentare giorno dopo giorno.

"Non ho mai visto niente del genere in 53 anni di vita - racconta all'ANSA Luigi Puggioni, allevatore di Orotelli - tutto il lavoro fatto per coltivare il foraggio destinato alle mie 60 vacche e 200 pecore è annullato perché le cavallette stanno divorando tutto: siamo davvero sul lastrico. Saremo costretti a partire alla volta del Campidano per comprare il foraggio, con un danno economico enorme: tra costi della materia prima e di viaggio ci vorranno circa 2mila euro ogni volta".

Una nuova emergenza dopo il crollo del prezzo del latte e i danni del maltempo. "Ora dobbiamo pure fare i conti con le cavallette - attacca Pasqualino Puggioni, allevatore di Bolotana - Per mantenere i miei 1.000 capi ovini dovrò sborsare parecchio denaro per l'acquisto del foraggio. Ci siamo rivolti alla Coldiretti, ma ci dicono che per questa stagione non si può fare molto, se non lavorare con la prevenzione per il prossimo anno. Non ci resta che appellarci alla Regione per cercare di ottenere da subito almeno una parte degli indennizzi per i danni che stiamo subendo".

COLDIRETTI, STAGIONE COMPROMESSA. Coldiretti in campo per supportare gli allevatori del Nuorese colpiti da una eccezionale invasione di cavallette. "Siamo stati avvisati circa una settimana fa, quando il fenomeno, purtroppo, era già in fase molto avanzata - spiega all'ANSA Leonardo Salis, presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra - Quando siamo arrivati nei territori di Bolotana Ottana Orotelli e Orani abbiamo trovato un tappeto di cavallette: compromessi tutti i pascoli e le provviste di foraggio per l'autunno. Noi ci stiamo muovendo, ma le uniche soluzioni sono intervenire presso La Regione, la Provincia e i Comuni per avviare la prevenzione per il prossimo anno e per ottenere quanto prima gli indennizzi". "Dopo aver parlato con gli esperti dell'Università di Sassari l'unica cosa da fare - annuncia Salis - è quella di arare i terreni incolti, così si evita la deposizione delle uova e una nuova riproduzione per l'anno prossimo. Per questa stagione, invece, siamo ormai in ritardo. L'invasione andrà avanti ancora a giugno e luglio, la conta dei danni la faremo ad agosto quando le cavallette moriranno. Da queste parti siamo sempre in emergenza e questa ci sta dando il colpo di grazia", ammonisce il presidente di Coldiretti.

