Murru (M5s), pronta squadra per Sassari

Se il Movimento 5 stelle dovesse vincere le elezioni amministrative a Sassari e Maurilio Murru diventasse sindaco, della sua Giunta farebbero parte quattro donne e cinque uomini. L'esecutivo pentastellato è stato annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa nella sede del Movimento in corso Vittorio Emanuele. "Mentre gli altri aspettano le elezioni per spartirsi le poltrone con il solito criterio e il classico manuale Cencelli, come è appena successo in Regione e anche a Sassari negli ultimi cinque anni, solo noi - sottolinea il candidato sindaco Murru - presentiamo subito la squadra di governo della città, pronta a lavorare sui problemi reali".

In caso di vittoria in Giunta siederanno Costantino Lionetti, 58 anni, consulente aziendale, indicato come assessore della Programmazione e dello Sviluppo economico; Laura Fois, di 32, esperta di innovazione d'impresa, a Innovazione, Istruzione e politiche giovanili; Noemi Piga, 36, esperta di marketing territoriale e rigenerazione urbana, a Comunicazione e Politiche partecipative; Naide Canu, 32, funzionaria della Soprintendenza per i Beni archeologici di Sassari e Nuoro, per la Cultura; Nica Mannoni, 37, assistente sociale e mediatore interculturale, alle Politiche sociali, abitative e Sicurezza; Stefano Sechi, 38, architetto, a Urbanistica e Mobilità sostenibile; Ivo Manca, 56, collaboratore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università di Sassari, per Ambiente e al Decoro urbano; Mario Rigoldi, 52, consulente del lavoro, a Bilancio, Affari generali e Patrimonio: Marcello Cherchi, 52, docente di informatica e dirigente sportivo, a Sport e benessere.