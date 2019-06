Alghero: Conoci, esposto Agcom su Bruno

"La campagna elettorale condotta dal sindaco in carica non rispetta le regole, intervenga l'Agcom". È la denuncia pubblica che il candidato sindaco di Alghero del centrodestra, Mario Conoci, ha formulato insieme ai rappresentanti di tutta la coalizione che lo sostiene. "Mario Bruno e la sua amministrazione stanno licenziando atti non conformi alle prescrizioni di legge, che ammettono solo provvedimenti urgenti e improrogabili", accusa Conoci. I partiti del centrodestra hanno sottoscritto un esposto che è stato inviato all'Agcom e alla Prefettura su un bando pubblicato per l'inserimento di nuovi ospiti al Centro residenziale per anziani.

"Questa è pubblicità elettorale", attacca la coalizione che fa un lungo elenco di "eventi e manifestazioni totalmente fuori luogo, che impegnano risorse finanziarie e dipendenti del Comune di Alghero per consentire a Bruno di fare passerella".

Contestato anche l'allestimento di un palco in piazza Pino Piras. "Da una richiesta di accesso agli atti non risulta l'autorizzazione del Suap comunale", dichiarano dal centrodestra. "L'allaccio alla corrente elettrica per un concerto a supporto di Bruno è stato fatto dalla sede della Fondazione Alghero, vorremmo sapere a che titolo", insistono.