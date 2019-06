"Nuraghe a Cagliari", proposta candidato

Un nuraghe alto 300 metri, che catalizzi l'attenzione di chi arriva a Cagliari, o in aereo o in nave, e ne diventi la maggiore attrazione. Lo vorrebbe far costruire il candidato della Lega alle comunali del 16 giugno, Michele Poledrini. La proposta, è apparsa sulla pagina Facebook dell'aspirante consigliere, che di mestiere fa l'avvocato.

"Bisogna caratterizzare l'immagine della città per chi viene dal mare o dall'aria - scrive sul social network -. Occorre costruire un nuraghe alto 300 metri che identifica la nostra terra come la torre Eiffel a Parigi, il Colosseo a Roma o la sirenetta a Copenaghen. Questo è solo l'inizio!".

Ma il post, dopo aver suscitato reazioni contrastanti - soprattutto ironici - è stato cancellato e al suo posto, con la stessa data, ne è comparso un altro riguardante una proposta sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò non ha evitato, comunque, che sulla 'particolare' proposta del candidato leghista si sia scatenato il web.

Data ultima modifica 05 giugno 2019 ore 16:39