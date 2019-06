Spot Moto Guzzi V85TT con Ewan McGregor

La luce di Hollywood brilla a Is Molas. Nei giorni scorsi il celebre attore Ewan McGregor è stato ospite del resort, proprio all'interno dell'esclusiva e riservatissima Villa Palas di Is Molas Resort in occasione della produzione della campagna pubblicitaria per il lancio della nuova Moto Guzzi V85TT, che vede proprio McGregor come protagonista e testimonial. Lo spot è girato tra le più belle spiagge e nei tornanti delle strade del sud Sardegna. La relazione tra Moto Guzzi e l'attore scozzese nasce dall'amore di McGregor per le motociclette e in particolare per il brand dell'aquila.

Protagonista in oltre cinquanta pellicole (tra le quali successi travolgenti come Trainspotting, Stars Wars, Moulin Rouge, Big Fish, Angeli e Demoni, The Impossible, T2 Trainspotting), McGregor aveva già raccontato la sua passione per Moto Guzzi nel road movie "Long Way Down", quando fece tappa a Mandello del Lario visitando per la prima volta la fabbrica e il museo. Qualche mese dopo riapparve in riva al Lario in occasione delle GMG - Giornate Mondiali Moto Guzzi del 2007-, rientrando poi a Londra in sella alla sua Moto Guzzi California Vintage bianca.

Per la star la produzione ha messo a disposizione Villa Palas, che fa parte del progetto residenziale Is Molas Resort, una delle quattro differenti tipologie di ville (oltre a Villa Luxi, Villa Nea e Villa Arenada) ideate come "sculture abitate". Un nuovo progetto disegnato dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas.