Arrestati 2 venditori ambulanti abusivi

Sono fuggiti alla vista dei Baschi Verdi della 2/a Compagnia di Cagliari e, dopo avere danneggiato alcuni arredi di un ristorante nel tentativo di far perdere le proprie tracce, hanno tentato di divincolarsi dai militari e sono finiti in manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (due dei finanzieri hanno riportato vari traumi contusivi e lievi escoriazioni). Arrestati due venditori ambulanti senegalesi di 39 e 41 anni. Per i due più un altro extracomunitario sono scattate le denunce per commercio di articoli contraffatti. Le Fiamme Gialle, durante i controllo, hanno sequestrato 295 articoli, tra accessori e capi di abbigliamento, e 15.910 etichette.

Il fatto è avvenuto sotto i portici di via Roma a Cagliari. I finanzieri hanno individuato un gruppo di extracomunitari intenti alla vendita di articoli contraffatti che, alla vista dei militari, hanno cercato di dileguarsi, portandosi dietro la merce, che è stata recuperata. Dopo i fermi sono scattate anche le perquisizioni nelle abitazioni dei tre soggetti.