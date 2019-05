Rotta condotta idrica, chiusa V. Merello

Un guasto alla condotta idrica nel tratto di Viale Merello tra Piazza d'Armi e via Is Maglias condiziona anche il traffico cittadino. A causa del cedimento del manto stradale, infatti, il Comune ha deciso di bloccare l'accesso in direzione viale Trento. A lavoro per riparare il danno le squadre di Abbanoa, che già da mercoledì notte erano dovute intervenire su quel tratto per un guasto che aveva allagato l'intera strada.

La condotta alimenta le vie Pastrengo, Goito, Montixeddu e dei Punici, fa sapere il gestore che aveva riscontrato delle anomalie nell'erogazione, facendo scattare gli accertamenti. Nel frattempo Abbanoa ha attivato un servizio sostitutivo di autobotte, mentre il Comune fa sapere che non appena verranno ripristinate le condizioni di sicurezza, la strada verrà riaperta al pubblico.