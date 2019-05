Mare sicuro a Cagliari, 300 mobilitati

Torna come ogni anno l'operazione Mare sicuro della Guardia costiera di Cagliari con l'obiettivo di garantire la sicurezza di bagnanti e imbarcazione e verificare il rispetto delle norme e delle ordinanze che regolano le attività in acqua, in spiaggia e nelle aree del demanio marittimo. La Capitaneria di porto schiererà da oggi 29 mezzi navali e terrestri, due velivoli della sezione di Decimomannu e 300 tra uomini e donne distribuiti nei vari presidi che si trovano nel territorio di competenza della direzione marittima del capoluogo: 950 chilometri di costa da porto Tangone a Capo Monte Santu.

"Gli obiettivi - ha spiegato il comandante Giuseppe Minotauro - sono identici rispetto a quelli delle precedenti operazioni: riduzione degli incidenti, garanzia di un tranquillo e ordinato uso delle spiagge e del mare da parte di bagnanti e dipartisti, verifica sul rispetto della disciplina che regola le attività professionali e non che si svolgono nelle aree del demanio marittimo". Riflettori puntati anche sulla prevenzione per sensibilizzare i cittadini sui rischi che si possono correre quando di esce in barca ma anche quando si sta comodamente sdraiati a prendere il sole.

Saranno eseguiti controlli sulle imbarcazioni e distribuiti circa 500 bollini blu. La presentazione dell'operazione Mare sicuro è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dello scorso anno. Nel 2018 sono stati 95 gli interventi di soccorso effettuati e 218 le persone salvate. Oltre 15mila i controlli, 244 gli illeciti rilevati, tre le persone morte in mare, 357 i bollini blu rilasciati.