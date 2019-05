Scontro frontale tra auto, muore 48enne

Una donna di 48 anni, Raffaela Steri di Serramanna, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto nella circonvallazione di Samassi. La dinamica della tragedia non è stata ancora del tutto chiarita. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sanluri. L'incidente è avvenuto lungo la circonvallazione. Per cause non ancora accertate si sono urtate frontalmente due auto condotte da due donne. La vittima guidava una Fiat 600, l'altra donna, una 31enne, una Fiat Bravo. La 48enne è morta prima dell'arrivo dell'elisoccorso. La 31enne è stata trasportata all'ospedale Marino di Cagliari, le sue con dizioni non sono gravi.



Data ultima modifica 29 maggio 2019 ore 19:37