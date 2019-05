Pirata strada investe e ferisce madre e figlio a Cagliari

Dopo aver imboccato contromano una strada e urtato un furgone, ha travolto con l'auto, una Bmw, madre e figlio che attraversavano sulle strisce pedonali, allentandosi senza soccorrerli. Poi durante la fuga ha provocato un secondo incidente ed è stato bloccato dalla Polizia. È accaduto oggi pomeriggio in via San Michele a Cagliari. Feriti gravemente una donna di 78 anni e il figlio di 48, trasportati in ospedale in codice rosso. Al pronto soccorso è finito anche il conducente dell'auto pirata, un 47enne di Portoscuso. La polizia municipale di Cagliari ha richiesto accertamenti per verificare l'eventuale uso di droghe o di alcol. L'uomo sarà denunciato per fuga e omissione di soccorso.



Data ultima modifica 30 maggio 2019 ore 12:03