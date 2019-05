Mare sicuro, al via campagna nell'Isola

Promuovere la cultura del mare, dell'autocontrollo e della responsabilità attraverso le attività di prevenzione e di punizione delle contravvenzioni, ma anche attraverso adeguate campagne di sensibilizzazione. È l'obiettivo di Mare sicuro, la campagna nazionale della guardia costiera, che dall'1 giugno coinvolgerà tutte le forze e i mezzi presenti in Sardegna in una intesa attività di controllo delle attività turistico-balneari.

L'operazione prevede il controllo di spiagge e zone balneari, un impegno concreto per consentire a tutti di fruire del mare in maniera ottimale e garantire ai milioni di visitatori di poter trascorrere una vacanza tranquilla, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente marino-costiero.

La campagna che comincerà sabato è stata preceduta da una fase di analisi e di studio per avere un quadro chiaro delle forze e dei mezzi in campo, delle criticità e delle azioni da realizzare per tutelare la sicurezza della navigazione e della balneazione, l'ambiente marino e le risorse ittiche. È previsto anche il rilascio del "Bollino blu" per le imbarcazioni che risulteranno in regola con i documenti e le dotazioni di sicurezza.

"La campagna mira anche alla conservazione e alla valorizzazione del territorio e alla salvaguardia dell'ambiente marino - fanno sapere dalla capitaneria del nord Sardegna, dove è stata presentata la campagna Mare Sicuro - perciò sarà potenziata la sorveglianza nelle aree di pregio ambientale, dal Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena e all'Area marina protetta di Tavolara - Capo Coda Cavallo e quella di Capo Testa - Punta Falcone".