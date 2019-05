Atti sessuali su pazienti, arrestato

Elezioni europee, i candidati eletti per l'Europarlamento nella circoscrizione Isole

In base alle sezioni scrutinate e in attesa dei dati definitivi, in Siclia e Sardegna, si afferma il M5S, che ottiene due seggi, così come la Lega e il Pd. Uno invece per Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ecco chi andrà a Strasburgo. TUTTI I DATI - IL LIVEBLOG