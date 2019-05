Sanità: a Cagliari protesta Ogliastra

Approda a Cagliari la protesta in difesa dell'ospedale di Lanusei. L'appuntamento è per mercoledì 29 maggio alle 10 sotto il Consiglio regionale di via Roma: qui sono stati convocati tutti i Consigli comunali dei paesi dell'Ogliastra, con loro anche cittadini e associazioni. Oggi il sindaco di Lanusei e presidente della conferenza socio sanitaria, Davide Burchi, ha scritto alla Prefetta di Nuoro Anna Aida Bruzzese per segnalare la lista dei problemi nel territorio e lamentare la mancata risposta dell'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu a due lettere inviate dal primo cittadino il 9 e 23 maggio scorsi.

"Ho deciso di scrivere alla Prefetta perchè l'assessore non ci risponde - spiega all'ANSA il sindaco - Abbiamo invece urgenza di conoscere il futuro del nostro ospedale: a Lanusei Ortopedia ha sospeso le attività, in tutti i reparti c'è una carenza cronica di personale, il centro trasfusionale è a rischio. C'è stata una manifestazione pochi giorni fa in paese che ha messo insieme 5mila persone. Sono cittadini ogliastrini che chiedono una sanità all'altezza di quella che hanno altri territori della Sardegna più popolosi. Mercoledì a Cagliari saremo in tanti, ci sono già sei pullman prenotati ma sono sicuro che saranno anche di più. In mancanza di risposte siamo disposti a dare battaglia a oltranza, dobbiamo difendere a tutti i costi un diritto fondamentale, quello della salute"

