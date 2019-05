Inail: riapre sede unica a Cagliari

L'Inail in Sardegna ritorna nella sua vecchia sede storica di via Sonnino a Cagliari. Direzione e uffici traslocano da via Nuoro. Poche decine di metri, ma per l'Istituto è una nuova partenza: lo stabile che copre un intero isolato sarà la base di un nuovo progetto che - dopo l'accreditamento - consentirà di aprire le porte agli utenti per gli ambulatori di riabilitazione e centri polispecialistici.

Fino allo scorso maggio l'Inail si divideva in tre sedi: via Tempio, via Nuoro e via Sonnino. "I costi di gestione e la mancanza di razionalizzazione - ha detto la direttrice regionale, Enza Scarpa - hanno richiesto un cambiamento: nel giro di cinque mesi abbiamo realizzato le opere di ristrutturazione. Con un obiettivo: trasferire la direzione regionale. Ma volevamo anche ridare dignità a una struttura che appartiene al patrimonio della città".

Recuperata la parte che si affaccia su via Sonnino. Ora restano da completare la aree di via Lanusei e via Carbonia: lì sorgerà una replica in piccola scala del centro di eccellenza nazionale di Budrio.

All'inaugurazione presenti anche il presidente nazionale dell'istituto, Massimo De Felice, e il presidente della Regione Christian Solinas. "Lunga vita all'Inail", - ha detto Solinas durante il taglio del nastro. E ha aggiunto: "E' importante la restituzione dello stabile e la possibilità di disporre di un unico punto di riferimento. Avremo un terreno di confronto sempre aperto per l'erogazione dei servizi".