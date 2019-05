Comunali: torna a 3 corsa a Cagliari

I candidati sindaco per il Comune di Cagliari sono di nuovo in tre. A stabilire il ritorno in corsa di Angelo Cremone e della lista Verdes, esclusi in un primo momento dalla commissione elettorale, è stata una sentenza del Tar. Il 16 giugno prossimo Cremone dovrà vedersela con Francesca Ghirra, candidata del centrosinistra, e Paolo Truzzu, del centrodestra. La riammissione dell'esponente ambientalista riapre le porte al possibile ballottaggio.

La scelta dei giudici amministrativi richiama una precedente decisione dell'assemblea plenaria del Consiglio di Stato. "Il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se l'esclusione dalla lista - si legge nella sentenza - potendo tali certificati essere acquisiti dalla Commissione elettorale o essere consegnati alla stessa in un momento successivo, nel rispetto dei requisiti di certificazione e originalità degli stessi e nei ristretti termini per non intralciare il procedimento".



