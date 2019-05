Tentata violenza su 15enne, arrestato

Ha scelto una studentessa di 15 anni, l'ha seguita appena uscita da scuola, l'ha raggiunta alla fermata dell'autobus e l'ha aggredita. Solo la reazione della ragazza ha evitato che il giovane migrante riuscisse a violentarla. È accaduto ieri pomeriggio in viale Trieste a Cagliari. In manette è finito Alvin Umar, ghanese di 21 anni: deve rispondere di violenza sessuale. A suo carico c'è anche un altro episodio avvenuto martedì scorso in via Is Maglias, sempre a Cagliari.

Vittima in questo caso una 16enne: il ghanese l'ha afferrata alle spalle e aggredita, ma la ragazza ha urlato e lui è fuggito. Una modalità fotocopia di quella accaduta in viale Trieste, ma questa volta l'aggressore è stato rintracciato e arrestato. La 15enne lo ha riconosciuto e per lui si sono aperte le porte del carcere di Cagliari Uta. La Polizia sta ora valutando almeno altri due casi avvenuti a gennaio. Il primo vicino all'ospedale Brotzu, il secondo a bordo della metropolitana di superficie. In quest'ultimo episodio il giovane fu bloccato dagli agenti alla fermata, ma la vittima non riconobbe il suo aggressore.Il sospetto è il 21enne arrestato sia un molestatore seriale.