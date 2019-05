"Air Italy accetti proposta su Olbia"

Air Italy ha dato, secondo quanto apprende l'ANSA, un ok di massima alla proposta della Regione Sardegna per la condivisione dei voli in continuità territoriale su Olbia per Roma e Milano con Alitalia. L'accettazione definitiva dovrà però aspettare il via libera del Cda della compagnia convocato d'urgenza per domani. Nella lettera inviata alla Regione sarda, Air Italy avrebbe sottoposto una sua controproposta che prevede, rispetto alle indicazioni date ieri al tavolo regionale, una diversa suddivisione delle rotte tra le due compagnie. Sempre secondo quanto apprende l'ANSA, le rotte offerte ad Alitalia passerebbero da una a due. Una decisione che sarebbe legata al numero di aeromobili attualmente a disposizione di Air Italy.

Era un vero e proprio ultimatum quello della Regione Sardegna ad Air Italy per accettare o meno la proposta per poter continuare a volare su Olbia per Roma e Milano. Secondo quanto apprende l'ANSA, nella lettera inviata dal governatore Christian Solinas c'è un termine perentorio: la risposta dei vertici del vettore sardo-qatariota deve arrivare alla presidenza della Giunta entro le 20 di venerdì 24. Quindi le 48 ore ipotizzate dal presidente della Regione sono già scattate ieri, con la proposta emersa dal tavolo di confronto a Cagliari tra Solinas, gli assessori dei Trasporti e Bilancio, Giorgio Todde e Giuseppe Fasolino, e una delegazione commerciale e tecnica di Alitalia.

Ora la palla passa ad Air Italy che preliminarmente cercherà di capire, nel caso di accettazione dell'offerta, se sia possibile, in poco più di una settimana, riproteggere sui propri voli i passeggeri che hanno già prenotato con Alitalia dall'1 giugno in poi. L'ex compagnia di bandiera ha dichiarato di aver già venduto sino a fine 2019 circa 70mila biglietti tra Olbia-Roma e Olbia-Milano.

Nel dettaglio la proposta conferma l'esclusività delle tratte in continuità ad Air Italy sino al 31 dicembre 2019 o sino all'entrata in vigore del nuovo regime di voli agevolati che la Regione sta predisponendo dopo i rilievi arrivati da Bruxelles. Per contro ad Alitalia, che al momento è la sola compagnia a volare in regime di continuità territoriale senza compensazioni economiche, viene offerto un volo aggiuntivo nella fascia oraria centrale della giornata per il solo periodo estivo, dall'1 giugno al 31 agosto di quest'anno.

LAVORATORI, AIR ITALY ACCETTI PROPOSTA REGIONE - I lavoratori di Air Italy e i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpav e Cobas del lavoro privato danno il via libera alla proposta della Regione sui voli da e per Olbia e chiedono alla compagnia aerea di accettare i termini dell'accordo. Lo fanno attraverso un documento sottoscritto dalle sigle sindacali e approvato dall'assemblea riunita con urgenza proprio per discutere delle novità emerse al tavolo regionale. Il documento è stato già inviato al ceo di Air Italy, Rossen Dimitrov.

"L'assemblea ha deliberato all'unanimità l'accettazione della proposta formulata dalla presidenza della Regione, divulgata tramite gli organi di stampa, che è stata ritenuta dai lavoratori assolutamente valida nell'immediato e anche in prospettiva della futura continuità", scrivono i sindacati al manager del vettore chiedendo "che nel piano industriale di imminente predisposizione, la Sardegna abbia un ruolo di rilievo nel mercato del trasporto aereo nazionale e internazionale". Per parlare di queste due questioni, l'assemblea sollecita Dimitrov perché convochi un incontro "diretto e immediato a Olbia".



