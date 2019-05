Bolzano,Pescara,Nuoro province più sane

Bolzano è la provincia più sana. Lo stabilisce l'incrocio di ben 12 indicatori diversi per l'"Indice della Salute" del Sole 24 Ore. L'incidenza delle malattie in un determinato territorio: la possibilità di curarle attraverso i farmaci, l'accesso alle cure e la disponibilità di personale specializzato, dall'infanzia alla vecchiaia. Oppure, la necessità di spostarsi altrove.

Sul podio per miglior livello di salute si trovano Bolzano, Pescara e Nuoro. Di contro, l'indice assegna la maglia nera a Rieti, con Alessandria e Rovigo penultima e terzultima. Tra le grandi città, Milano e Firenze sono le uniche a comparire nella top ten, che include tre province della Sardegna (Nuoro, Sassari e Cagliari) e due lombarde (oltre a Milano, Brescia). Complessivamente, aggregando le performance delle province su base regionale, i risultati migliori sono quelli delle due province del Trentino alto Adige seguite dalle sarde, lombarde e dalle venete; all'ultimo posto le province laziali.

IL SINDACO, QUI SERVIZI GARANTITI A TUTTI - Il terzo posto conquistato da Nuoro nella classifica del Sole 24 Ore per l'indice Salute, non coglie di sorpresa il sindaco Andrea Soddu. "La nostra città si conferma una delle migliori d'Italia - commenta il primo cittadino in un colloquio con l'ANSA - Alcuni elementi rispetto alla qualità della vita già li avevamo: dagli indicatori di Legambiente, Nuoro è risultata una delle migliori città per la qualità dell'aria e aggiungiamo anche che svettiamo tra le città col minor tasso di criminalità. Ora abbiamo anche l'indicatore sulle cure che non può che inorgoglirci: significa che il nostro territorio se messo in condizioni di lavorare bene è in grado di offrire tanto".

Il dato che emerge dall'indagine è la buona performance del capoluogo barbaricino in fatto di incidenza delle malattie: l'accesso ai farmaci e alle cure e la disponibilità di personale specializzato, dall'infanzia alla vecchiaia, riducono al minimo le patologie o ne velocizzano la guarigione. "Sapere di vivere in una città in cui abbiamo buoni servizi per la salute e in cui nessuno rimane indietro, ci dovrebbe dare maggiore fiducia in noi stessi - sottolinea il sindaco - Ora però ci dobbiamo impegnare a migliorare ciò che invece manca, in primo luogo le occasioni di lavoro. Solo allora - avverte Soddu - potremmo essere orgogliosi di Nuoro che diventerebbe una delle città con la migliore qualità della vita in generale".

LA DIRETTRICE DELLA ASSL, IMPEGNO RIPAGATO - La notizia che vede Nuoro sul podio per il miglior livello di salute e cure in Italia "rende giustizia a chi in questi anni ha svolto un lavoro scrupoloso e produttivo". Così all'ANSA la direttrice della Assl Grazia Catina. "Non ho preso visione nel dettaglio dei 12 indicatori analizzati dal Sole 24 ore, ma questo risultato la dice lunga su un fatto: abbiamo un ottimo servizio sanitario regionale", commenta la dirigente. "Nuoro infatti con la sua realtà, non solo l'ospedale San Francesco ma anche i distretti, non è da sola: in posizioni molto vicine ci sono altre città sarde e questo vuol dire che in questi anni la sanità nel complesso ha lavorato ottimamente. Ci sono ancora luci e ombre - ammette Catina - ma come operatori della sanità possiamo andare orgogliosi di essere riusciti con impegno ad ottenere i risultati che oggi ci fanno salire sul podio".

