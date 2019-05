Comunali Cagliari, tre candidati sindaco

Sono tre i candidati a sindaco per le comunali di Cagliari del 16 giugno, ma non ci sarà il Movimento 5 stelle. La conferma arriva alla chiusura del termine per la presentazione delle liste. Per il centrosinistra l'assessora all'Urbanistica uscente Francesca Ghirra (Campo Progressista), per il centrodestra il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu, il terzo è l'ambientalista Angelo Cremone che si presenta con la lista Verdes per Cagliari Pulita.

Sette le liste collegate al centrosinistra: Futuro in Comune con Massimo Zedda-Donne con Francesca Ghirra, Sardegna in Comune con Massimo Zedda, Marzia Cilloccu per Cagliari, Campo Progressista Sardegna, Sinistra per Cagliari con Francesca Ghirra, Partito Democratico, Cagliari Città d'Europa (PsI, Upc, indipendentisti e civici).

Undici le liste collegate al centrodestra: Sardegna 20Venti, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Salvini Sardegna, Riformatori sardi, Sardegna forte, Popolari per Cagliari, Fortza Paris, Udc, Cagliari Civica, Psd'Az.

A SASSARI 7 CANDIDATI, 3 AD ALGHERO. A Sassari sono sette i candidati alla carica di sindaco, sostenuti complessivamente da 19 liste, per le elezioni comunali in programma il 16 giugno. Maurilio Murru del Movimento 5 stelle; Lino Mura, sostenuto dalla lista civica Alternativi per Sassari; Marilena Budroni, con la lista È viva Sassari; Nanni Campus, con le liste civiche Sassari Progetto Comune, Sassari civica, Sassari è, Prima Sassari e Noi per Sassari; Mariano Brianda, con cinque liste del centrosinistra (Pd, Italia in Comune, Futuro in Comune, Sassari Città Europea, Campo Progressista Sardegna); Mariolino Andria, candidato del centrodestra con sei liste (Fortza Paris-Riformatori sardi, Psd'Az, Sardegna 20Venti, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Salvini Sardegna); Giuseppe Doneddu del Partito comunista.

Ad Alghero tre aspiranti sindaci, dodici liste, 280 candidati, 171 uomini e 109 donne, un esercito di ex assessori ed ex consiglieri, alcuni cambi di schieramento e adesioni last minute a partiti e liste civiche. Il primo dei candidati sindaci a essersi ufficialmente iscritto alla sfida elettorale è Roberto Ferrara, sostenuto dal Movimento 5 Stelle. Ha formalizzato la propria candidatura anche il sindaco in carica, Mario Bruno, sostenuto da tre liste: Sinistra in Comune e Partito democratico, Per Alghero con Mario Bruno. La coalizione più ampia è quella del centrodestra, guidata dal sardista Mario Conoci. Lo sostengono il Psd'Az, i Riformatori Sardi con Fortza Paris, Forza Italia, Noi con Alghero, Udc, Lega, Fratelli d'Italia, Partito dei Sardi.

