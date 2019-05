ItinEra, focus sul crocierista di lusso

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - Obiettivo turista luxury, con focus sul crocierista di lusso: a partire dallo studio del suo identikit, della sua capacità di spesa e delle sue scelte in viaggio, si è lavorato su aspetti tecnici come la durata massima delle escursioni a lui dedicate e gli orari in cui proporle, per ottimizzare le risorse e consentire al turista una migliore esperienza di viaggio. È uno dei punti chiave di Itinera (Itinerari Ecoturistici in Rete per Accrescere la competitività delle PMI e la qualità dei servizi), il progetto di cooperazione transfrontaliera sul Programma Interreg. PO Italia/Francia Marittimo.

Protagoniste cinque regioni: Sardegna, Toscana, Liguria e le francesi Corsica e Var. Otto soggetti promotori: Camera di Commercio di Cagliari, capofila del progetto, l'assessorato regionale al Turismo, la Camera di Commercio e d'Industria del Var (Tolone), la CCIAA della Maremma e del Tirreno, la CCIAA di Genova, GIP FIPAN (Nizza), il Centralabs (Cagliari) e la Camera di Commercio e d'Industria di Bastia e dell'Alta-Corsica.

"Naturalmente gli itinerari pensati e realizzati per i crocieristi sono fruibili a tutti i viaggiatori che nutrano interesse per la cultura del mare, del mangiare e del vivere in maniera sostenibile - ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Cagliari Maurizio De Pascale - nell'ottica di creare un turismo di qualità e un'opportunità di sviluppo per l'isola e per gli altri territori partner".

Giovedì 16 c'è stato l'incontro conclusivo. Ma ora parte la fase del turismo delle esperienze: giovedì e venerdì visite alle saline Conti Vecchi di Cagliari e del centro urbano col suo Mercato e i laboratori, escursione al villaggio minerario di Montevecchio, illustrato dagli ex minatori, al Birrificio 4 Mori, al museo Casa Zapata e al nuraghe di Barumini. (ANSA).