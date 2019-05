Formaggi, menù narranti e panini gourmet

"Cagliari, say cheese!", la formula funziona. Piace il progetto promosso dal Centro Servizi Promozionali per le Imprese (Csi), l'Azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari. Dieci giornate, dall'11 al 20 maggio, 16 ristoranti e altrettanti caseifici coinvolti e un obiettivo: promuovere i territori attraverso uno dei prodotti principe. I succulenti menù tutti a base di formaggio, realizzati per l'occasione dai 16 ristoranti e Wine bar della città stanno conquistando i consumatori curiosi, amanti del buon cibo e attenti alla qualità del prodotto.

"Cheese is your Land", il panino gourmet creato da "Overlook Wine and beer" sta andando a ruba. Ingredienti sardi, creatività e un felice accostamento di formaggio. "Agnello melanzane e formaggio di capra fresco si sposano perfettamente. Il Fantasia di capra che ha nell'acidità il suo punto di forza, smorza la dolcezza della carne di agnello, il finocchietto selvatico aggiunge una nota balsamica", spiega Simone Muresu, il titolare.

Sta incuriosendo anche l'idea di inserire all'interno delle brochure il "menù narrante". Ad ogni formaggio è associato un codice QR, passandoci sopra col lettore si viene rimandati al sito "Cagliari, say cheese!" dove compare il profilo di ciascun formaggio selezionato, chi lo produce, il territorio di provenienza, gli abbinamenti suggeriti, la scheda tecnica. Un viaggio virtuale tra le realtà casearie del sud Sardegna per promuovere le aziende che lo producono e conoscere nei dettagli il prodotto che si sta gustando.

Piace molto anche il semifreddo di Brebiblu al miele zuppetta di cioccolato fondente proposto dalla chef e blogger Laura Sechi di Vitanova. "Ho abbinato nel mio dolce miele e cioccolato bianco - spiega- per smorzare il gusto forte dell'erborinato di pecora, il tutto su una zuppetta di cioccolato fondente, un accostamento azzeccato". Soddisfatta anche Marina Ravarotto di Chiaroscuro. "Sta andando alla grande. Sono numerose le richieste per il tagliere con il formaggio arrosto e per il dolce al caprino con la crema ai lamponi". Ottimi i riscontri anche per il Manamanà: "Proponiamo il nostro 'Risotto flora sarda say cheese' a pranzo e cena.



