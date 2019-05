Madre 86enne in auto, figlio alle slot

Abbandonava per ore la mamma 86enne nell'auto parcheggiata nell'area di sosta di un centro commerciale. Poi spariva per ore, inghiottito dalle macchinette di una sala giochi. Un sassarese di 50 anni è stato denunciato per abbandono di incapace dagli agenti della Polizia locale, che in più occasioni hanno riscontrato il comportamento dell'uomo a seguito delle segnalazioni al comando di alcuni testimoni.

In una circostanza l'anziana era rimasta per almeno 4 ore nell'area di sosta della grande struttura di vendita: avvicinata da un cliente del centro commerciale, incuriosito dalla lunga permanenza in auto della 86enne, la stessa era apparsa sofferente e non in grado di rispondere in modo lucido alle domande che le venivano poste. Da qui la prima segnalazione al comando dei vigili urbani. L'uomo era stato rintracciato quattro ore più tardi dagli agenti, all'interno della galleria di negozi. Alcuni giorni fa, invece, sono stati due addetti alla vigilanza del centro commerciale a rendersi conto della presenza dell'anziana a bordo della vettura da oltre un'ora e mezzo: anche questa volta è stato informata la Polizia locale che ha poi scoperto il figlio della donna nell'area fumatori di una sala giochi, intento a giocare alle slot machine.