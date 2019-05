Trova 10mila euro e li restituisce

Ha trovato una borsa con due portafogli in un centro commerciale di Nuoro, uno è pieno di carte di credito l'altro è zeppo di soldi - circa 10mila euro - e l'ha restituita alla legittima proprietaria. Protagonista della storia, raccontata oggi dai quotidiani sardi, Giulia Siotto, disoccupata nuorese di 26 anni. Venerdì mattina si è recata al Centro Commerciale di Biscollai per fare la spesa e ha notato una borsa sopra uno dei carrelli della spesa impilati nella zona dei parcheggi. La borsa, scoprirà dopo, era di una donna sulla sessantina con all'interno i soldi dell'anziano padre: la signora l'aveva dimenticata sul carrello dopo aver fatto la spesa.

"Ero vicina ai carrelli vuoti e vedevo quella borsa sopra uno di essi - ha raccontato la ragazza - Un uomo mi guardava insistentemente e non capivo, allora ho deciso di prendere la borsa e di chiedere a qualcuno se fosse la sua. Ho chiamato mia madre per raccontarle ciò che mi stava capitando e solo dopo ho aperto la borsa e ho visto il cellulare". Ma il telefono ha il codice di blocco, così Giulia Siotto ha aperto uno dei portafogli alla ricerca di un documento, rimanendo sorpresa: "In uno c'erano le carte di credito e i relativi codici Pin, l'altro era pieno di contanti". Dopo avere atteso che qualcuno si facesse vivo ha deciso di fare la spesa: a un certo punto ha notato una donna con un cappotto rosso: "Era molto preoccupata e agitata ed è andata dritta al box - ha proseguito la giovane - mi sono avvicinata e le ho dato la borsa, solo allora si è accasciata. La donna poi mi ha spiegato che erano i soldi del padre e mi ha detto che c'erano 10 mila euro. Mi ha chiesto il mio numero di cellulare ma non glielo ho dato non volevo ricompense - ha concluso la ragazza - Allora mi ha chiesto il nome e mi ha ringraziato".