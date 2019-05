Giovane ricoverato per meningite, grave

Sono stazionarie ma ancora gravi le condizioni di salute del 22enne di Olmedo ricoverato per meningite nella Clinica Malattie infettive dell'Aou di Sassari. Il giovane è arrivato in ospedale in gravi condizioni domenica notte. I medici hanno subito diagnosticato una meningite meningococcica, confermata poi con la diagnosi sul sierogruppo B dalla struttura della direzione di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere dell'Azienda ospedaliero universitaria sassarese.

La prognosi resta riservata, mentre l'Ats ha avviato tutte le misure di profilassi previste dal protocollo sanitario e che riguardano tutte le persone che sono entrate in contatto con il 22enne nelle 72 ore prima del suo ricovero. Sotto sorveglianza anche coloro che hanno frequentato il giovane nei 10 giorni precedenti alla manifestazione dell'infezione La Assl li invita a "contattare il proprio medico di medicina generale in caso di importante manifestazione febbrile. L'attenzione dovrà restare alta per tutto il corso della settimana". Infine, per prevenire l'insorgere di futuri casi di meningite infettiva da meningococco B, la Assl Sassari ricorda la disponibilità del vaccino gratuito per tutti i nuovi nati dall'1 gennaio 2015 e a pagamento per tutti gli altri.



