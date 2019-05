Europee:Verdi, con noi per salvare Terra

"Il voto alla lista Europa Verde non è un voto inutile". Lo hanno ribadito a Cagliari i candidati nella circoscrizione Isole Nadia Spallitta ed Egidio Trainito illustrando il programma elettorale in vista delle elezioni del 26 maggio, con particolare riferimento a Sardegna e Sicilia. Presente anche Paolo Melis, in corsa alle comunali di Cagliari con una lista che sosterrà la candidata sindaca del centrosinistra Francesca Ghirra.

"Molti dicono che, essendo difficile raggiungere la soglia del 4%, scegliere noi significa disperdere le preferenze. Ma in tutta Europa il movimento ha dimensioni importanti, votare noi significa dargli più forza", ha chiarito Trainito, origini venete ma gallurese d'azione e per tanti anni impegnato nella divulgazione scientifica per la trasmissione di Rai 1 Linea blu. Il contrasto al cambiamento climatico è il tema cavallo di battaglia della lista. "La Sardegna ha criticità urgenti come il dissesto idrogeologico da affrontare in tempi rapidi per evitare altri disastri - ha spiegato ancora Trainito - l'altra questione è quella della continuità territoriale da garantire alle merci oltre che alle persone".

Secondo la capolista Spallitta, palermitana e avvocata cassazionista, la battaglia al mutamento del clima deve andare di pari passo con "azioni rivolte a investimenti in rinnovabili e in agricoltura biologica a chilometro zero che rappresentano tante occasioni di lavoro in due territori come i nostri dove la disoccupazione giovanile è alta. Se arriviamo a Bruxelles - ha annunciato - chiederemo una diversa politica per garantire le produzioni locali in modo che non debbano subire la concorrenza illecita delle grandi filiere". Infine, ha sottolineato la candidata siciliana, "lo voglio dire, solo il gruppo Verde affronta questi problemi, gli altri movimenti non hanno nei loro programmi i temi della tutela dell'ambiente: se abbiamo direttive sulla raccolta differenziata, su impianti ecosostenibili, sull'edilizia a basso impatto, questo lo dobbiamo al gruppo Verde in Europa".