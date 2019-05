Poesie a scuola per riciclo rifiuti

Per imparare l'importanza della raccolta e del riciclo degli imballaggi in acciaio attraverso la poesia, oltre 600 alunni delle scuole primarie di Cagliari e provincia hanno preso parte al progetto Ambarabà Ricicloclò, promosso da Ricrea, il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.

"Ambarabà Ricicloclò rappresenta un'occasione importante per spiegare alle nuove generazioni il valore della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in acciaio - spiega Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione del Consorzio Ricrea -. Oggetti d'uso quotidiano come barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio, se raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita. Gli alunni di Cagliari e provincia si sono dimostrati creativi realizzando contenuti originali".

L'iniziativa, realizzata insieme alla rivista Andersen, il mensile italiano di informazione sui libri per ragazzi e la cultura dell'infanzia, ha visto la partecipazione di diciotto scuole primarie di Cagliari e provincia. "Abbiamo proposto ai bambini di giocare con la lingua componendo un limerick, breve componimento tipico della lingua inglese dal contenuto umoristico e nonsense, formato da cinque versi in rima AABBA, spiega Barbara Schiaffino, direttrice della rivista Andersen.

Le classi si sono mostrate entusiaste, lavorando al progetto con impegno e fantasia". Ogni classe ha presentato da uno a quattro limerick, composti da singoli alunni o dall'intera classe. I lavori sono stati valutati da una commissione di esperti, che ha eletto come vincitrici le seguenti classi: III A dell'I.C. Villaputzu e San Vito, la classe IV della scuola primaria "I Pini" di Cagliari e le classi V L-M della scuola primaria N.2 di Sinnai. I componimenti dei tre finalisti verranno illustrati dall'artista Enrico Macchiavello ed esposti in una mostra itinerante.