Debutta al Teatro Massimo di Cagliari una nuova produzione di Sardegna Teatro, "Io non farò la mia fine".

Il testo - selezionato nell'ambito di Page On Stage, progetto di Sardegna Teatro sulle nuove drammaturgie - composto dall'autrice Paola Atzeni, viene portato in scena dal regista Nicolò Columbano, insieme all'attrice Michela Atzeni e Ornella D'Agostino, danzatrice e regista.

"Io non farò la mia fine" è la storia di un inizio, la storia di una giovane donna che diventa madre di un piccolo fagotto di 2,800 kg con la sindrome di down, che inconsapevolmente la prende per mano per farle fare i primi passi verso una nuova vita, fatta di altalene emozionali. In scena Edoardo Mario Capuano, splendido portavoce di una diversità che fa ancora paura.

Al Teatro Massimo di Cagliari venerdì 10, alle 19, sabato 11 e domenica 12, alle ore 17.