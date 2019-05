Aeroporti: Enac in visita a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAG - Il presidente dell'Enac Nicola Zaccheo e il direttore generale Alessio Quaranta, hanno incontrato oggi all'aeroporto di Cagliari i vertici della Sogaer, la società di gestione dello scalo: il presidente Gabor Pinna, l'amministratore delegato Alberto Scanu e il direttore generale Alessio Grazietti. La visita rientra in un piano di incontri istituzionali con le società di gestione finalizzati a fare il punto sugli investimenti previsti dal contratto di programma e per confrontarsi, nell'immediato, su tematiche di particolare rilievo per le realtà visitate e per il territorio.

I rappresentanti della Sogaer hanno illustrato gli importanti investimenti che prevedono circa 50 milioni nel periodo 2020-2023 e i lavori in corso per il potenziamento dello scalo che nel 2018 ha registrato un totale passeggeri di 4.355.357, con un trend di crescita del 5% rispetto all'anno precedente.

Con l'occasione i vertici Enac hanno anche incontrato i dipendenti della direzione aeroportuale nell'ambito di una serie di visite alle strutture territoriali. (ANSA).