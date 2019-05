200 aziende ai Sardinia Food Awards

Gli Awards regionali delle eccellenze agroalimentari crescono, arrivando alla quarta edizione con un importante aumento di aziende iscritte, avvicinandosi al traguardo delle 200. In questi ultimi anni i Food Awards sono arrivati anche in Toscana, Puglia, Piemonte e Veneto e sempre organizzati dall'associazione Italy Food Awards con sede in Sardegna e presieduta da Donato Ala ideatore e organizzatore dell'evento.

Nella scorsa edizione sono state 179 le aziende iscritte nelle categorie vino, olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, birra artigianale, bottarga, dolci, conserve alimentari. Gli chef e i ristoranti che utilizzano rigorosamente prodotti sardi sono la grande novità 2019: un riconoscimento atteso dall'industria dell'agroalimentare e che mai prima d'ora ha visto premiare queste categorie tutte insieme alla quale ha creduto in primis la Regione Sardegna che riconferma il suo patrocinio insieme all'Assessorato dell'Agricoltura, a Laore e Coldiretti, che ha istituito oramai da alcuni anni istituito dei premi speciali.

Il Sardinia Food Awards, nasce per celebrare l'impegno e la competenza nel settore agroalimentare sardo, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero. "Sono commosso da quanto impegno ed entusiasmo le aziende continuino a credere in questo progetto - ha detto - Donato Ala - partecipare ai SFA non significa solo vincere un premio o al Galà molto ambito da tutti, ma significa durante l'anno far parte di un progetto che possa dare veramente un valore aggiunto a tutto il sistema.

Le aziende agroalimentari sarde che hanno partecipato al nostro evento non ci hanno messo molto a comprendere che turismo ed enogastronomia possono e devono andare di pari passo: se l'idea può sembrare ovunque valida, sono proprio i numeri ad indicare quanto sia significativo l'assunto in questa regione. Chi viene in Sardegna non si limita a fare del turismo balneare o a godere delle bellezze di rilevanza storica e artistica della regione, ma rimane colpito e ne apprezza anche la grande ricchezza agroalimentare".