Letteratura, a giugno torna Licanias

Oltre 40 ospiti in quattro giorni tra incontri, presentazioni letterarie, mostre e concerti. Si comincia dall'ex Cccp e Csi Massimo Zamboni, nella duplice veste di scrittore e musicista. Tra gli altri anche Giuseppe Culicchia, Tiziano Scarpa, Aldo Nove, Piergiorgio Odifreddi, Roberto Cotroneo. Dal 6 al 9 giugno ritorna Licanias, manifestazione nata e cresciuta a Neoneli, il centro del Barigadu con 680 abitanti.

Molta letteratura ma pure enogastronomia: la parte culinaria della manifestazione, Sa fregulada, è in programma a ottobre. La novità di quest'anno, oltre la collocazione in primavera anziché in autunno, è rappresentata dal concorso letterario di narrativa per autori nati o residenti nell'Isola. Il cartellone è stato allestito con il contributo della Regione e della Fondazione di Sardegna con la collaborazione dell'Unione dei comuni del Barigadu. L'appuntamento sarà preceduto da una serie di anteprime in diversi centri dell'isola e da una trasferta al Salone internazionale del libro di Torino. Tema di quest'anno: mutazioni. Con i cambiamenti riferiti a tutti i campi: economia, politica, arte, società."La scorsa edizione abbiamo parlato di radici - ha detto Alessandro Marongiu, direttore artistico - e in qualche modo continuiamo con le mutazioni. Partendo proprio da un luogo simbolo del cambiamento, Berlino, raccontato da Zamboni". Licanias darà spazio anche alle scuole del Barigadu: presente Alfredo Stoppa, autore di una quarantina di libri per ragazzi.

"Tutto è nato nel 2010 - ha raccontato il sindaco di Neoneli Salvatore Cau - ma da cinque anni abbiamo dato questa forte connotazione letteraria. In questa edizione abbiamo deciso di scindere il programma in due periodi diversi". La letteratura sarà trattata a tutto campo. E si parlerà, attraverso i libri, anche di editoria, sport, musica, giornalismo, fumetti e tatuaggi.