Antincendio: 3 Canadair e 11 elicotteri

Via libera alla campagna antincendi. Su proposta dell'assessore dell'Ambiente, Gianni Lampis, la Giunta regionale ha approvato le prescrizioni regionali antincendi. La dotazione di mezzi prevede, per questa stagione l'utilizzo di 11 elicotteri e tre Canadair. Le prescrizioni approvate sono previste e individuate dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. "Confermiamo anche quest'anno la dotazione del personale dell'Agenzia Forestas per accelerare e completare le operazioni di sfalcio nei territori comunali, nonché delle associazioni di protezione civile, del corpo forestale regionale e la disponibilità ad utilizzare le associazioni di volontariato presenti nei singoli Comuni", ha spiegato l'assessore.

Un'ulteriore novità è rappresentata dal coinvolgimento di Abbanoa e Anas, rispettivamente per l'utilizzo degli idranti nel territorio e del personale per accelerare lo sfalcio nelle adiacenze dei tracciati stradali di pertinenza.