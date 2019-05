Truzzu candidato centrodestra a Cagliari

Il tavolo del centrodestra ha ratificato la candidatura di Paolo Truzzu - consigliere regionale di Fratelli d'Italia - a sindaco della coalizione per le comunali di Cagliari del 16 giugno. Il nome dell'esponente di FdI era stato suggerito dal "triunvirato" composto da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. "'Andiamo oltre' è il messaggio che vogliamo trasmettere dopo l'ordinaria amministrazione che ha contraddistinto questi ultimi otto anni - ha commentato Truzzu dopo l'ufficialità -. Cagliari ha bisogno di qualcosa di straordinario che vada al di là delle rotonde o delle piste ciclabili, vogliamo dar vita a una città vivace in grado di dare opportunità a tutti".

Primo atto di Truzzu se diventerà sindaco "Una pulizia straordinaria della città, che così sporca non si è mai vista. E poi rimettere mano al porta a porta per la raccolta differenziata che, così come è concepito, risulta cervellotico.

Spero che l'ufficialità della mia candidatura sblocchi anche la partita della Giunta", ha aggiunto.

Punto di riferimento della campagna di Truzzu "per capacità e sobrietà" sarà Mariano Delogu, l'avvocato ed ex presidente del Cagliari scomparso nel luglio del 2016 che è stato sindaco di An negli anni Novanta.