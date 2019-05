Esercito: lascia Pintus e arriva Olla

"Vi saluto con grande affetto e con sincera e grandissima ammirazione e gratitudine. Vado via sereno e senza rammarico: ho offerto il mio modesto contributo, servito la Patria in virtù del giuramento solenne che ho prestato". Così il generale di corpo d'armata, Giovanni Domenico Pintus, ha salutato i militari e i sardi. Oggi ha ceduto il posto al vertice del Comando militare Esercito Sardegna al generale di brigata Francesco Olla. Alla cerimonia, nel comprensorio polisportivo militare Rossi a Cagliari, insieme al generale di corpo d'armata Rosario Castellano erano presenti autorità civili e religiose di tutta l'Isola.

"Sono onorato di essere qui sardo tra i sardi - ha esordito il generale Olla - nell'assolvimento della missione, procederò nel solco della continuità con l'operato svolto dal generale Pintus, mettendo a disposizione ogni energia per la ricerca di soluzioni win-win, di mutua soddisfazione per la componente regionale e militare".

Olla ha frequentato il 168° corso fedeltà dell'Accademia militare di Modena, il corso Issmi al Centro Alti Studi della Difesa ed ha una lunga esperienza maturata in Italia e all'estero. Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze dell'Informazione presso l'Università di Torino. Il fratello Silvio è uno dei militari morti il 12 novembre del 2003 nell'attentato a Nassiriya. Era maresciallo capo in servizio al 151° Reggimento fanteria della Brigata Sassari.

Data ultima modifica 03 maggio 2019 ore 21:09