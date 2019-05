Comunali: il centrodestra decide oggi

Giornata decisiva nel centrodestra per la scelta dei candidati sindaci alle comunali del 16 giugno.

"Il tavolo delle forze del centrodestra autonomista, federalista, civico e sardista ha confermato che per le prossime amministrative di giugno il perimetro della coalizione rispecchia la stessa formazione che si è presentata alle elezioni regionali: ciò avverrà in tutti i comuni sopra i 15mila abitanti (Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai, ndr) dove ci saranno i contrassegni", ha detto il presidente della Regione Christian Solinas dopo il tavolo dello schieramento di ieri sera con all'ordine del giorno le prossime elezioni comunali.

"Per oggi sono simultaneamente convocati i tavoli cittadini ai quali è stata delegata la competenza ad individuare il nome di sintesi di tutte le forze che fanno parte della coalizione, subito dopo ognuno nel proprio territorio darà comunicazione con delle conferenze stampa del nome del candidato sindaco".

Sull'indicazione da parte del tavolo nazionale di Paolo Truzzu (FdI) come candidato sindaco di Cagliari, il governatore ha confermato che "il suggerimento nazionale resta più che vivo, e il tavolo locale farà la scelta definitiva".

A Sassari la scleta sembra ormai ristretta tra Mariolino Andria, vicino a Fortza Paris e gradito alla Lega, Psd'Az, Riformatori e liste civiche, e Gabriele Satta, dirigente regionale di Forza Italia indicato direttamente da Arcore.