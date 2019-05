Dia: capo centro Catania vicario a Nuoro

(ANSA) - CATANIA, 2 MAG - Dopo cinque anni come capo centro Dia il primo dirigente della polizia Renato Panvino lascia Catania per diventare vicario del Questore di Nuoro. Durante la sua gestione la Direzione investigativa antimafia etnea ha eseguito importanti operazioni nella lotta alla mafia in Sicilia orientale con arresti anche di 'colletti bianchi' dell'imprenditoria e della pubblica amministrazione e l'aggressione ai patrimoni dei clan con il sequestro di beni per oltre 279 milioni di euro e la confisca per 456 milioni di euro.

Risultati, ha spiegato Panvino, arrivati con l'applicazione del 'Modello Catania' sostenuto dal procuratore Carmelo Zuccaro.

"Catania è una città di frontiera - ha detto - affascinante e bellissima dove ho trovato ufficiali bravissimi, personale in gamba, una Procura attiva e sensibile e giornalisti che fanno bene il loro lavoro. Sono triste nel lasciarla, ma felice di rientrare in Polizia e di fare il vicario in una Questura di una terra difficile guidata da un questore di grande esperienza".