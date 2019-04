Cagliari: primarie c.sinistra 5 maggio

Tutto pronto a Cagliari per le primarie del centrosinistra in vista delle elezioni comunali fissate in Sardegna per il 16 giugno prossimo. Tre candidati - due donne e un uomo - si sfideranno domenica 5 maggio per la candidatura a sindaco della città: in ordine di apparizione nella scheda elettorale il consigliere comunale uscente del Pd Matteo Lecis Cocco Ortu, l'ex assessora all'Urbanistica Francesca Ghirra (Campo Progressista) e l'ex assessora al Turismo e alle Attività produttive Marzia Cilloccu.

Gli elettori, a seconda della sezione elettorale di appartenenza, potranno votare nei sette seggi che rimarranno aperti dalle 8 alle 20 in via Barcellona, vico 12 San Giovanni, al circolo Copernico di via Tempio, in Piazza Galilei, via Emilia e nelle circoscrizioni di La Palma e Pirri. Ammessi alle urne anche i minori, dai 16 anni in su, purché residenti a Cagliari, e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Per votare si dovrà dare un'offerta minima di 2 euro.

Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi e tutti i dati arriveranno nella sede del Comitato elettorale insediato nella sede del Pd in via Emilia. Nelle ultime primarie del 2011 in città si recarono ai seggi circa cinquemila elettori del centrosinistra. Luca Mereu, presidente del Comitato elettorale per le primarie, ricorda agli elettori di verificare con attenzione il seggio nel quale potranno votare e invita i tre candidati ad aspettare l'esito dello scrutinio in via Emilia.