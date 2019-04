Surfista su scogli per il vento, grave

(ANSA) - NUORO, 28 APR - Un turista tedesco di 40 anni, in vacanza in Sardegna, è rimasto gravemente ferito mentre faceva kitesurf davanti alla spiaggia di "Punta est", nella zona di San Teodoro, sulla costa nord orientale dell'isola. A causa del forte vento di maestrale - che da ieri imperversa su tutta la Sardegna - il surfista è stato sbattuto sugli scogli ferendosi gravemente alla testa.

Le persone presenti in spiaggia hanno subito dato l'allarme.

Immediati i soccorsi delle ambulanze del 118, ma per l'uomo si è reso necessario il servizio di elisoccorso che lo ha trasferito all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di San Teodoro. (ANSA).