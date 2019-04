Imprenditrice rapinata a Nurri

(ANSA) - NUORO, 27 APR - Un'imprenditrice è stata aggredita e derubata per strada, ieri sera a Nurri, mentre andava in banca a versare l'incasso della giornata.

Ancora da quantificare il bottino, che non dovrebbe superare i 10mila euro. Nessuna ferita per l'imprenditrice, solo contusioni ed escoriazioni e un forte stato di shock.

La donna, titolare di una rivendita di mangimi, sarebbe stata avvicinata da un uomo armato di fucile e con il volto coperto da un casco. Il malvivente l'ha prima minacciata e poi percossa violentemente alle mani per strapparle la borsa, per poi dileguarsi a piedi nei vicoli del paese.

Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Isili, che sono al lavoro anche per verificare la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona circostante in cui è avvenuto il fatto. (ANSA).



