Sconti luoghi cultura del Nuorese

Un'ampia offerta nella nuova edizione della Mappa turistica dei luoghi della cultura, uno strumento che localizza e illustra i 28 siti presenti nel Nuorese, distribuita in oltre 50mila copie. Dal 24 aprile al 31 ottobre sarà possibile visitare con un apposito sconto tutti i musei del Distretto Culturale-Atene della Sardegna. A partire da Nuoro con il Museo del Costume e il Museo Casa Natale Grazia Deledda, le mostre del Man e il Museo Archeologico nazionale G.

Asproni. Per gli amanti della civiltà nuragica ci sono il Nuraghe Tanca Manna nel capoluogo barbaricinop, l'area archeologica Su Tempiesu ad Orune e Su Romanzesu a Bitti. Si potranno poi carpire i segreti dei Murales di Orgosolo, visitare il museo Nivola di Orani e il Museo delle Maschere Mediterranee a Mamoiada. Spostandosi nella zona di Dorgali, si potrà scegliere tra la Grotta di Ispinigoli, il Museo Archeologico e l'Acquario di Cala Gonone. La Mappa è stata presentata dai rappresentanti del Distretto Culturale e dal sindaco Luciano Barone. "E' uno strumento che propone un'offerta aggregata e strutturata, utile anche per i tour operator, per le guide turistiche e per chi vuole conoscere le realtà museali e i luoghi della cultura in modo facile, veloce e riconoscibile - ha spiegato il presidente del Distretto Agostino Cicalò - Anche per questo motivo abbiamo distribuito la Mappa in 50.000 copie in oltre 100 punti tra infopoint, porti, aeroporti, hotel, bar e amministrazioni comunali in tutta la Sardegna".

"Il lavoro del tavolo dei musei che io rappresento è caratterizzato da uno spirito di amicizia - ha sottolineato Francarosa Contu, coordinatrice del tavolo - È una carta in un'epoca digitale, ma è bello toccare una materia nella quale sono rappresentati i luoghi e dove è possibile fare un percorso anche di immaginazione attraverso le 28 realtà da raggiungere. La Mappa presenta 28 coupon che possono essere staccati di volta in volta e presentati nelle biglietterie dei luoghi che si intende visitare, in questo modo si ha diritto ad uno sconto che verrà modulato da ogni struttura sulla base delle proprie disponibilità".