Sbarca in aeroporto con 2 kg di eroina

Rientrava in Sardegna dalla Francia e nel borsone a tracolla nascondeva quasi due chili di eroina. Arrestato per detenzione e spaccio di droga Gianluca Proto Serra, 42 anni di Sorso. L'uomo è stato fermato per un controllo appena sbarcato all'aeroporto di Cagliari Elmas. E' apparso nervoso: agli agenti della Squadra Mobile ha raccontato di essere tornato nell'Isola dopo un breve periodo trascorso all'esterno per motivi di lavoro.

Una ricostruzione che non ha convinto i poliziotti, da qui la decisione di far scattare controlli più accurati. I bagagli di Serra sono stati così perquisiti e passati ai raggi x, compresa il borsone che portava a tracolla: grazie allo scanner si è scoperto che la sacca aveva un doppio fondo dove erano stati nascosti in un unico contenitore tre involucri contenenti complessivamente 1,9 chili di eroina. L'uomo è stato arrestato.