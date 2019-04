Aias, sciopero nel Sud Sardegna

Hanno sfidato la pioggia i lavoratori dell'Aias che questa mattina sono in presidio davanti alla sede regionale dell'associazione, che si occupa di servizi alle persone disabili, in viale Poetto a Cagliari. Per i dipendenti oggi è una giornata di mobilitazione: sciopero di 24 ore proclamato nel cagliaritano e nel Sulcis iglesiente e assemblea degli operatori del territorio di Oristano.

I lavoratori e i sindacati che hanno aderito all'iniziativa - Cgil, Cisl, Uil e Usb - lamentano le 10 mensilità arretrate non pagate da parte dell'azienda e una forte incertezza per il futuro. "Questo è l'inizio di una stagione di mobilitazione dei lavoratori dell'Aias per vedersi riconosciuto un diritto costituzionale cioè quello alla retribuzione - dice all'ANSA Roberto Fallo della Cisl - Poi chiediamo risposte alla politica. E' stato creato un percorso, quello di sas Domos: cosa si intende fare? Per ora si tratta dell'unico credibile in campo per superare il sistema Aias". Nei prossimi giorni saranno calendarizzate ulteriori iniziative di lotta.