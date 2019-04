Operaio muore sul lavoro in Sardegna

Incidente sul lavoro a Sestu, nell'hinterland di Cagliari. Un operaio di 65 anni è stato travolto e ucciso da un furgone mentre con una squadra stava lavorando in un terreno agricolo in località Seurru. L'Iveco Daily, a quanto di si è appreso, era guidato da un collega della vittima: durante una manovra il conducente non si sarebbe accorto della presenza del 65enne dietro al mezzo, finendo per investirlo. Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto del 118, dei carabinieri e degli specialisti dello Spresal. Purtroppo per l'operaio non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo. Del caso è stata già informata la Procura.



Data ultima modifica 24 aprile 2019 ore 15:08