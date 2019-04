Maltempo: chiusa statale 195

Resta ancora chiusa la statale 195 "Sulcitana" tra Cagliari e Pula: il maltempo che ha flagellato la Sardegna a Pasquetta, causando anche un morto a Porto corallo, ha creato disagi agli automobilisti nel tratto tra la zona industriale di Macchiareddu e il capoluogo sardo. Il mare in burrasca ha invaso la carreggiata, dove l'acqua aveva già colpito durante l'alluvione dello scorso ottobre: alghe e altri detriti portati dalle onde hanno reso difficile il passaggio delle auto e l'Anas ha deciso di chiudere tre chilometri di strada, deviando il traffico.

Nel frattempo in tutta l'Isola si contano i danni. Sommersa dall'acqua la spiaggia del Poetto, diventata un pantano, e danni agli stabilimenti balneari che si preparavano alla stagione estiva e cabine, anche quelle in cemento delle strutture stanziali, devastate. A Sassari, le raffiche di vento a oltre 50 chilometri orari hanno spazzato via la tettoia di una casa in viale Sicilia. La copertura è finita sulle auto parcheggiate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Nella costa sud orientale si registrano danni al porto di Capitana e ai chioschi e hotel sul mere tra Villasimius e Costa Rei..



